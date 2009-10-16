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Magazin

Şarkı söyledi

Altın Portakal Film Festivali’nde sahne alan Livaneli sahneye Beren Saat ile Selçuk Yöntem’i davet etti.

16 Ekim 2009 03:00

Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Onur ve Emek Ödülleri’ önceki akşam yapılan törenle sahiplerini buldu.

Gecenin sunuculuğunu Selçuk Yöntem ve Beren Saat üstlendi. Livaneli East-West Orkestrası’nın ünlü film müziklerini yorumladığı gecede, Livaneli sahneye Beren Saat ile Selçuk Yöntem’i davet etti. Üçlü, “Bilmem Şu Feleğin Bende Nesi Var” adlı şarkıyı seslendirdi.



En seksi ödül     

Törende onur ödülü verilen Bob Rafelson, Altın Portakal’ın simgesi Venüs heykelini göstererek, “Erotik bir hey-kel, Türkiye’yi tebrik ediyorum. Bugün Antalya’da müzeyi gezdim. Müzede de 500’e yakın çıplak heykel gördüm. Akşam da çıplak heykeli yanıma alıyorum” diye espri yaptı.

Ölçüyü kaçırmayalım

Antalya Altın Portakal Film Festivali jüri üyesi Ömür Gedik’i sevgilisi Ferhat Göçer yalnız bırakmadı. Göçer, magazin muhabirleriyle Timuçin Esen arasında yaşananlar hakkında, “Çizginin tam ortasında durmak gerek. Bizler de özel hayatlarımıza dikkat etmeliyiz. İki tarafta da ölçüler kaçabiliyor” dedi.

Lara Antalya'da   

* Lara Kamhi, kısacık kestirdiği saçlarıyla Antalya’da filmleri kaçırmıyor.

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