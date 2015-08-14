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Sağlık

Şark çıbanı, sıtma, tifo ve kızamık alarmı

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 'Suriyeli göçmenler nedeniyle Türkiye'de kontrol altına alınana bazı hastalıkların vaka sayılarında artış olduğunu' ifade etti

14 Ağustos 2015 16:44

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil Suriyeli göçmenlerle birlikte Türkiye’de kontrol altına alınan yedi hastalığın tekrar görüldüğünü söyledi. 

TBMM’de basın toplantısı yapan CHP’li İrgil, Türkiye’de sayısı 2 milyonu bulan Suriyeli sığınmacılar nedeniyle ortaya çıkan halk sağlığı sorunlarına değindi. Suriye’deki koşullar nedeniyle sağlık hizmetlerinin yürütülemediğini, buradan Türkiye’ye de kontrolsüz sığınmacı girişi olduğunu belirten İrgil, şunları söyledi:

“Suriyeli göçmenler gelince, bizde  görülmeyen 7 bulaşıcı hastalık tekrar sahneye çıktı. Bunlar sıtma, şark çıbanı, çocuk felci, tüberküloz, kızamık, tifo ve bruselloz. Bu yedi hastalık Türkiye’de kontrol altına alınmıştı. Fakat son yıllarda şark çıbanı arttı.”

Suriyelilerin kaldığı kamplarda vakaların kontrol altında olduğunu aktaran İrgil, ancak şehirlerdeki çocukların aşısız olduğunu dile getirdi.

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