Şark çıbanı, sıtma, tifo ve kızamık alarmı

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil Suriyeli göçmenlerle birlikte Türkiye’de kontrol altına alınan yedi hastalığın tekrar görüldüğünü söyledi.

TBMM’de basın toplantısı yapan CHP’li İrgil, Türkiye’de sayısı 2 milyonu bulan Suriyeli sığınmacılar nedeniyle ortaya çıkan halk sağlığı sorunlarına değindi. Suriye’deki koşullar nedeniyle sağlık hizmetlerinin yürütülemediğini, buradan Türkiye’ye de kontrolsüz sığınmacı girişi olduğunu belirten İrgil, şunları söyledi:

“Suriyeli göçmenler gelince, bizde görülmeyen 7 bulaşıcı hastalık tekrar sahneye çıktı. Bunlar sıtma, şark çıbanı, çocuk felci, tüberküloz, kızamık, tifo ve bruselloz. Bu yedi hastalık Türkiye’de kontrol altına alınmıştı. Fakat son yıllarda şark çıbanı arttı.”

Suriyelilerin kaldığı kamplarda vakaların kontrol altında olduğunu aktaran İrgil, ancak şehirlerdeki çocukların aşısız olduğunu dile getirdi.