Şarjdaki telefon TIR'ı yaktı

Adana'da park halindeki TIR'da çıkan yangında sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangına şarja takılı cep telefonunun neden olduğu belirtildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Nakliyeciler Sitesi'nde park halindeki TIR'da yangın çıktı.
Araçta uyuyan sürücü Mehmet Nurullah Kaymaz (21), çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.
Vücudu kısmen yanan Kaymaz, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dorseye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangının, çakmaklığa takılı cep telefonu şarj cihazından çıktığı tahmin ediliyor.