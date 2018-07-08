Şarjdaki cep telefonu bomba gibi patladı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde Ahmet Cirit\'in şarjda olan telefonu, bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın, aile tarafından söndürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Cirit\'in şarjda bıraktığı cep telefonu, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte evde yangın çıkarken, mahalle sakinleri yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet Cirit, ailesi ve komşularıyla birlikte yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

Yangın nedeniyle eşyaları yanan Ahmet Cirit\'in eşi Hatice Cirit, sinir krizi geçirdi. Cirit\'e ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti.

Ahmet Cirit, evdeki eşyaların yandığını belirterek, \"Telefon şarjdaydı, bir anda bomba gibi patladı. Sanırım bataryası patladı. Patlamanın etkisi ile evde yangın çıktı, itfaiyeye haber verdik\" dedi.

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