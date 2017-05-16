Sarıyıldız ve Hezer'in vekilliklerinin düşürülmesi için adım atıldı; HDP de Davutoğlu hakkında işlem istedi

HDP milletvekilleri Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız’ın devamsızlık raporları için dün toplanan Başkanlık Divanı Alt Komisyonu’nda AKP ve MHP’li üyelerin ittifakı ile dosyaların Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na gönderilmesi yönünde tavsiye kararı çıktı. CHP’nin muhalefet şerhi düştüğü toplantıda, HDP İdare Amiri İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Başbakanlık görevinden sonra sadece anayasa oylamasına katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu gündeme getirdi, aynı işlemin ona da yapılmasını istedi. Alt Divan toplantısında HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün sunduğu raporlar geçerli sayıldı.

Başkanlık Divanı yarın iki vekille karar verecek

Başkanlık Divanı yarın alt divandan gelen raporu görüşüp oylayarak karara bağlayacak. AKP ve MHP ittifakı düşünüldüğünde HDP’li iki vekilin dosyalarının Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu’na gönderilmesi bekleniyor.

Köprülü: Devamsızlık yüzünden milletvekilliği düşmemeli

Alt Başkanlık Divanı toplantısıyla ilgili T24'e açıklama yapan CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Alt Başkanlık Divanı toplantısından nihai karar çıkmadığını, konunun yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantısında görüşüleceğini söyledi. CHP olarak alt divan toplantısında alınan tavsiye kararına muhalefet şerhi düştüklerini söyleyen Köprülü, "Meclis’te müşahade ile yapılan oylamalar var, milletvekilleri var. Böyle bir uygulama içerisine girildiği zaman da şu sıkıntı çıkıyor: Bazı milletvekillerinin geçmişe dönük mazeretlerini kabul ediyorsunuz, bazılarını kabul etmiyorsunuz. Böyle bir çifte standarda dönük ya da takdir hakkını objektif kriterlere bağlamayan bazı olgular var. Dolasıyla muhalefet şerhi koyduk."

Ne olmuştu?

TBMM Başkanlık Divanı’nın 3 Mayıs toplantısında HDP’li milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Tezer'in devamsızlıkları gerekçesiyle 9 kişilik bir alt komisyonu kurulmuştu.

Başkanlık Divanı toplantısında, TBMM Kanun ve Kararlar Daire Başkanlığı’nın "Milletvekili devamsızlığı ve izinleri" konusunda bir çalışma sundu. Çalışmada, HDP’li Tezer ve Sarıyıldız’ın 47’şer günlük devamsızlıkla ilgili iç tüzük maddeleri yer almıştı.

TBMM İçtüzüğüne göre TBMM Başkanı yazıyla başvuran milletvekiline 10 günü aşmamak üzere izin verebiliyor. Daha uzun süreli izinler için Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine Genel Kurul karar verebiliyor. Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam 45 birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının 3 aylık maaşı kesiliyor. Bir yasama yılı içinde aralıksız 2 ay veya daha fazla izin almış olan milletvekillerine ödenek ve yolluklarının verilebilmesi Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulunu kararına bağlı.