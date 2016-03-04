Sarıyerli 'sahte' Robin Hood: Ben zaten zenginim, paraları fakirlere dağıtıyorum!

Sahte para bastığı tespit edilen kalpazan Erkan A., Sarıyer Yeniköy’deki lüks villasında yakalandı. Seyrantepe’deki matbaasında sahte para basmakla suçlanan A, “Ben zaten zenginim, parayı fakirlere dağıtmak için basıyorum” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 3 ilçede eş zamanlı yaptığı operasyonda, piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı. Mali Şube ekipleri, bir şebekenin sahte para basarak piyasaya süreceği yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, polis ekipleri, Sarıyer, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında şüpheli M.A., E.A. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniköy'deki villasında yakalandı

Kalpazan Erkan A, Yeniköy’deki süper lüks villasında yakalandı. Villanın önünde lüks otomobillerin olduğu görüldü. Polis ekipleri, adreslerde yaptığı aramalarda, 3 bin 700 Amerikan doları, 5 bin Euro ve 6 bin 400 TL sahte para ile sahte para yapımında kullanılan malzeme, 1 adet sahte para ayırt eden para sayma makinesi ile sahte nüfus cüzdanı, pasaport ve çeşitli mühürler ele geçirdi. Gözaltına alınarak Vatan Caddesi’ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen 3 şüpheli sorguya alındı.

“Yoksullara dağıtmak için para basmışlar"

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen sahte paraların gerçek paralara çok benzediğini ve para sayma makinesinden geçtiğini söylediler. Şüphelilerin ise Emniyet’te verdikleri ilk ifadede, sahte paraları “yoksul insanlara dağıtmak için” bastıklarını öne sürerek, bu sahte paraları satmadıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

Operasyon kamerada

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane’de bulunan bir adrese yaptığı baskın polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Polis ekiplerinin sahte para basan matbaaya girmesiyle başlayan görüntülerde, para basımında kullanılan baskı makineleri ile sahte para kalıpları da görüntüye yansıdı.