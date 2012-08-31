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Spor

Sarıyer'e transfer edilen Kübalı voleybolcu konuştu

Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı’nın, yeni transferi Kübalı Yaima Ortiz’e 1,5 milyon dolar ödediği iddiasıyla gündeme gelmişti

31 Ağustos 2012 14:49

Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı’nın yeni transferi Kübalı Yaima Ortiz’e 1,5 milyon dolar ödendi iddiaları ilçede tepkiye neden oldu. 1.5 milyon dolara transfer edilmediğini belirten Ortiz ise, "İddia edilen miktar çok çılgınca" dedi.

Aroma Voleybol Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı’nın, yeni transferi Kübalı Yaima Ortiz’e ödediği ücretle ilgili ortaya atılan iddia ilçeyi karıştırdı.

İddia edildiği gibi 1.5 milyon dolara transfer edilmediğini ifade eden Ortiz, "İddia edilen miktar çok çılgınca. Herhalde o kadar alsam bir dahaki sezon oynamama gerek kalmazdı." dedi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, 1 yıl mankenlik yaptığını belirten Ortiz, "Şu anda mankenlikle ilgim yok. Türkiye'ye voleybol oynamak için geldim. Burada çok mutluyum. Çünkü takıma, antrenörüme ve buradaki ortama çok güveniyorum. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, Yaima Ortiz'e 100 bin dolar, Brezilya'dan transfer edilen diğer bir oyuncu Raquel Xavier da Silva'ya ise 110 bin dolar ödeneceğini açıkladı.

 

'Şu güzelliğe bak az bile vermişiz'

 

AKP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Halil Canarıkan, Belediye Meclisi'nde bir soru önergesi vererek, aynı zamanda fotomodel olan Kübalı ünlü voleybolcu Yaima Ortiz'in, 1.5 milyon dolar gibi astronomik bir rakama alındığı iddiasının doğru olup olmadığını sormuştu.

Meclis kürsüsünden Kübalı sporcunun, belediyenin resmi web sitesinden de yayınlanan bikinili fotoğraflarını gösteren Halil Canarıkan, 'Bu sporcuya 1.5 milyon dolar ödediğiniz doğru mu?' ifadesini kullanırken, iddiaya göre toplantı salonunda bulunan CHP'li bazı üyeler "Şu güzelliğe bak, az bile vermişiz" karşılığını vermişti.

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