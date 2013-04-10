Sarıyer'deki tarihi yalıda yangın çıktı

Sarıyer İstinye'de bulunan tarihi Müşir Fuat Paşa Yalısı'nın çatı kısmında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Olay yerine İstinye, Sarıyer, Şişli, Mecidiyeköy, Seyrantepe, Beşiktaş, Sultangazi ve Fatih'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

İstinye'de bulunan ve İstanbul Boğazı'nın en güzel yalılarından olarak bilinen Müşir Fuat Paşa Yalısı, 19. yüzyılın ikinci yarısında inşaa edildi.

Yalı, adını 2. Abdülhamit döneminde yaşayan, başarılı bir asker ve devlet adamı olan, düşündüklerini çekinmeden söylemesi nedeniyle kendisine ‘Deli’ lakabı takılan Müşir Fuat Paşa'dan alıyor.

Daha sonraları Deniz Yolları İdaresi'ne satılan yapı, 1991'de yapılan onarımdan sonra Karadeniz Ekonomik İşbirliği D8 Uluslararası Sekretaryası ve Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye temsilciliğinin kullanımına verildi.

Yalının değeri 100 milyon dolardan fazla olduğu kaydediliyor.