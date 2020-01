Sarıyer'deki müzik festivalinde iki genç uyuşturucudan öldü, 5 kişi tutuklandı

İstanbul’da geçtiğimiz cumartesi düzenlenen müzik partisi Life in Color’a katılan 2 genç öldü, bir genç kız yaşam savaşı veriyor. Gençlere uyuşturucu hap sattıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Fedde Le Grand gibi dünyaca ünlü müzisyenlerin de sahne aldığı parti, 6 Ağustos’taSarıyer’de, Bahçeköy’deki Life Park’ta yapıldı. Öğle saatlerinde başlayan etkinliğe katılma yaşı 16’yla sınırlıydı.

Akşam saatlerinde ilk olarak Tugay Ergin (19) rahatsızlandı. Ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ergin’in duran kalbi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kısa süre sonra bu kez Gökhan Alataş (19) ve lise öğrencisi Sude S. (16) hastaneye kaldırıldı. Alataş da can verirken, genç kız Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam savaşı veriyor. Ön otopsi raporuna göre, gençlerin uyuşturucu ya da alkol sonucu öldükleri belirtildi. Ancak kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun detaylı otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

"Hayalini kazanmıştı"

Pazartesi günü toprağa verilen Tugay Ergin’in amcası Adnan Ergin, şunları söyledi: “Liseyi bu yıl bitirmişti. Üniversitede hayali olan sivil havacılık bölümünü kazanmıştı. Partiye birlikte gittiği kişi tutuklandı. Ne içtiklerini bilmiyorum. Tugay içse içse bir bira içerdi. Polisler telefonlarını incelemeye aldı. Adli Tıp’tan çıkacak raporu bekliyoruz. Bu çocukları oraya götürenden ve her ne içtilerse onu verenlerden şikâyetçiyiz.”

14 yaşında çocuklar girmiş

Yoğun bakımdaki Sude S.’nin ablası Merve S. ise şu bilgileri verdi: “Kardeşim uyuşturucuyla, içkiyle işi olmayan melek gibi bir insan. Maalesef durumu kritik. Şu an tek derdimiz bu olduğu için ilgilenemiyoruz konuyla ama burada bir güvenlik zafiyeti olduğu açık. Giriş biletinin arkasında 16 yaşını doldurmamış olanlar giremez uyarısı var. Ancak girişte kimlik kontrolü yapılmamış. İçeride 14-15 yaşında çocukların olduğunu öğrendik. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz ama etkinliği düzenleyenleri sorumlu tutuyoruz.”

5 kişi tutuklandı

İKİ gencin can verdiği partide uyuşturucu sattıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı. Life In Color etkinliğini düzenleyen One Colony organizasyon şirketi ise bir yazılı açıklama ile her türlü önlemlerine rağmen etkinliğe sızdığını tespit ettikleri uyuşturucu madde satıcılarının yakalayarak polise teslim ettiklerini iddia ettiler.