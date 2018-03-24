T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarıyer'de, yolcu minibüsü kaza yaptı:5 yaralı

 Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL,(DHA) SARIYER'DE bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle ormanlık alanda kontrolden çıkarak ağaca çarptı

24 Mart 2018 15:26

 Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL,(DHA)
SARIYER\'DE bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle ormanlık alanda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Trafik kısa süreli tek şeritten sağlandı.
Kaza, Zekeriyaköy Bahçeköy yolunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kısırkaya-Sarıyer hattında çalışan 34 M 1568 plakalı yolcu minibüsünün şoförü, Sarıyer yönüne ilerlerken, maddi hasarlı bir kaza nedeniyle güzergahının kapalı olduğunu görünce başka bir yola saptı. Minibüs şoförü, ormanlık alanda yokuş aşağı giderken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada, minibüsün içerisinde bulunan 2\'si polis okulu öğrencisi 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle gidiş-geliş olan yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Yol polis ekipleri tarafından kısa süreli tek şeritten sağlandı. Minibüs sürücüsünün arkadaşı Halit Baydaroğlu, kazayı duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek \" Yukarıdaki kazadan dolayı aracımız bu yola girdi. Yolun kayganlığından dolayı araç kayıyor. Kontrolünü kaybedip ağaca çarpmış\" diye konuştu.  Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EREN Murat DELİKLİTAŞKazadaTrafikKaza Zekeriyaköy BahçeköyKısırkayaSarıyerSarıyerMinibüsKontroldenKazayıSağlıkKazaYolHalit BaydaroğluYukarıdakiYolunKontrolünüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24