T24 LogoT24 Logo
Gündem

SARIYER'DE 'YAĞMUR' KAZASI :1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, İETT otobüsüne çarptı

15 Kasım 2018 17:28

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Sarıyer\'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Zekeriyaköy-Bahçeköy yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zekeriyaköy istikametine seyir halinde olan 34 BC 857 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Rumeli Hisarüstü-Arıköy seferini yapan Halis Öztürk\'ün kullandığı içerisinde  İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan otobüs ve otomobilden görüntü

-İETT şoföründen görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hakan KAYAHasan YILDIRIMİSTANBULDHA SarıyerKazadaKaza ZekeriyaköyBahçeköyZekeriyaköyBCSürücüsününRumeli HisarüstüArıköyHalisDÖKÜMÜ Kaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24