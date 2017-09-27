Sarıyer'de sokaklar göle döndü, evleri su bastı, araçlar yola saplandı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da etkili olan yağmur bazı ilçelerde sel baskınlarına neden oldu. Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi, Muhtar Sokakta bulunan evleri su bastı, araçlar sularla birlikte gelen mıcır nedeniyle yola saplandı.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağış bazı ilçelerde sel baskınlarına neden oldu. Yağışın yoğun olduğu Sarıyer\'de bazı evleri su bastı. Başlayan yağmurun ardından bazı noktalarda istinat duvarları çöktü. Bu noktalardan birisi de Sarıyer, Muhtar Sokak oldu. Sokak boyunca akan suyla birlikte taşınan mıcır nedeniyle seyir halinde olan araçlar kuma saplandı. Evlerin içini su bastı. Bazıları yol boyunca akan suyun evlerine girmemesi için yol boyuna tahtalarla barikat kurdu. Burada yaşayanlar evlerine biriken suyun tahliyesi için çalışırken, yolda kalan araç sahipleri de kürek yardımı ile araçlarını saplandıkları yerden çıkartmaya çalıştı.

Aracı mıcıra saplanan bir servis şoförü, \" Bir buçuk saattir burada bekliyoruz. Yukarıdan gelen sel ile birlikte önümdeki araç ters döndü. Daha sonra selle birlikte gelen mıcır arabamın altına doldu. Perişanız burada\" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamda, 1 saat içinde İstanbul’da metrekareye 75 k\'logram yağış düştüğü kaydedildi.

