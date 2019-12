Sarıyer’de Sivaslılar kazanacak!

İstanbul Sarıyer’de her 5 seçmenden biri Sivaslı. Adaylar, her partinin meclis üyesi listesine 5 isim sokan Sivaslıların oyunu almak için mücadele edecek. AKP ile CHP arasında geçecek yarışta MHP sürpriz yapabilir



Sarıyer, İstanbul’un gözden uzakta, Boğaz’ın Avrupa yakasının Karadeniz’e en yakın olan şirin bir ilçesi. Sarıyer’de hem İstanbul’un hem de Karadeniz kentlerinin havasını bulabilmek mümkün. İlçe aynı zamanda kentin midye ve balık merkezi. Seçim yarışı ağırlıklı olarak AKP ile CHP adayları arasında gözükse de, MHP sürpriz bir adayla üst sıraları zorluyor.



Fark kapandı



2004 belediye seçimlerindeki fark, 2007 genel seçimlerinde kapanmış görünüyor. 2004 belediye seçimlerinde AKP yüzde 32.58 oy oranıyla birinci, CHP yüzde 25.85 oy oranıyla ikinci olmuştu. Oysa 2007 genel seçimlerinde AKP’nin yüzde 36.97’lik oy oranına karşılık, CHP yüzde 34.51 oy oranı alarak AKP’yle arasındaki farkı azalttı.



187 bin seçmenin sandık başına gideceği, seçim çalışmalarının kıran kırana geçtiği “midye başkentinde” adaylar, 38 bin Sivaslının oyunu alabilmek için kıyasıya yarışıyor. Sivaslılar ise, her partinin meclis üyesi listesine en az 5 isim sokmanın keyfini yaşıyor.



Sarıyerliler, tapu ve mülkiyet sorununun yanı sıra, trafik, işsizlik ve balıkçılığın yok edilmesi gibi sorunlardan da oldukça sıkıntılı. 2004 yerel seçimleri öncesi Sarıyerli seçmene vaat ettiği devlet hastanesi, kamu hizmet binası, metro hattının Çayırbaşı’na uzatılması, teleferik, deniz müzesi projelerinin hiçbirini gerçekleştirememesi AKP’li Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün’ün gözden düşmesine neden oldu. Ve Tülün bu seçimde aday gösterilmedi.



Tülün’ün, özellikle Sarıyer’in kanayan yarası haline gelen tapu ve mülkiyet sorunlarında verdiği sözleri tutmaması, AKP’nin yeni adayı Mehmet Akif Şişmanoğlu’nu zor durumda bırakıyor.



En büyük koz Erdoğan



Şişmanoğlu, yeni düzenlemeleri örnek göstererek, Tülün’ün yapamadıklarını yapacağı yönünde vaatlerde bulunuyor. Şişmanoğlu’nun seçim öncesi en büyük kozu, Başbakan Erdoğan’ın büyük bir etkinlik için Sarıyer’e gelecek olması. AKP’liler ilk tapuları bu organizasyona yetiştirerek büyük bir gövde gösterisi yapmayı planlıyor.



CHP’nin Sarıyer adayı ise, inşaat mühendisi Şükrü Genç... CHP Sarıyer Belediyesi meclis üyeliği de yapmış olan Genç’in, vaatleri arasında ilk sırayı, ilçedeki tapu ve mülkiyet sıkıntısını çözmek alıyor. Genç’e göre, bunu yapmak için uzun uzadıya uğraşmak yerine, yasaları uygulamak yeterli. Geçtiğimiz hafta sonu Sarıyer’de düzenlenen mitinge katılan CHP’nin İstanbul adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yağmura rağmen ilçenin en büyük meydanını tıklım tıklım doldurması da yüzleri güldürdü.



CHP’li Genç’ten vaatler



CHP adayı Genç’in vaatleri arasında Sarıyer’i turizm bölgesi yapmak, Emirgan’da çay, Rumelikavağı‘nda midye festivali ile Kilyos’ta sörf turnuvası düzenlemek bile yer alıyor.



Bir dönem ANAP’tan Sarıyer Belediye Başkanlığı yapan Sedat Özsoy’un adı önce CHP’yle anılmıştı. Ancak Özsoy CHP’den aday gösterilmeyince MHP’nin teklifini kabul etti. “Başkanlığımda yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir” sloganıyla yola çıkan Özsoy’un “kemik oyu”nun olduğu da biliniyor.



SHP’den DSP’ye destek



Sarıyer’de özel bir klinik işleten ve sol gelenekten gelen DSP adayı Dr. Cengiz Alp’e en büyük destek, DSP’den Şişli Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Sarıgül’den geliyor. Sarıgül şu ana kadar iki kere ilçeye gelerek, Alp’in yanında olduğunu gösterdi. SHP Sarıyer İlçe Teşkilatı da DSP’yi destekleyenler arasında.



Diğer adaylar



Sloganı, “Türkiye sevdalısıyım, Sarıyerliyim” olan DP’nin adayı avukat Yaşar Ağsu ise, “Ergenekon avukatı” olarak anılıyor. Bunun sebebi bu davada tutuklu bulunan emekli Binbaşı Zekeriya Öztürk’ün savunmasını yapıyor olması. SP’nin avukat adayı İsmail Demir ise, kadınlar, engelliler ile yaşlı ve kimsesizleri kampanyasının merkezine koymuş durumda.