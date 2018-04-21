T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarıyer'de ormanlık alanda yanmış ceset bulundu

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA) SARIYER'DE ormanlık alanda yakılmış ceset bulundu

21 Nisan 2018 22:47

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)

SARIYER\'DE ormanlık alanda yakılmış ceset bulundu. Polis hayatını kaybeden kişinin göğsünden tabancayla vurulup ardından da benzin dökülerek yakıldığını belirledi. 
Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yanmış halde erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda cesedin 53 yaşındaki Yusuf Işık\'a ait olduğu belirlendi. 

BENZİN DÖKÜLEREK YAKILMIŞ
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Işık\'ın önce tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğünü daha sonra da benzin dökülerek yakıldığını belirledi. Cesedin Adli Tıp Kurumu\'nda incelemeleri sürerken, polis Işık\'ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERİSTANBULDHA SARIYERPolisKocataş Mahallesi Kılıçpınar CaddesiYusuf IşıkDÖKÜLEREK YAKILMIŞ SarıyerEmniyet MüdürlüğüAsayişCinayet Büro AmirliğiIşıkCesedin Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24