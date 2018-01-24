SARIYER'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 YARALI

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de alt geçitte bir motosiklet park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Hacıosman Bayırı Caddesi alt geçidinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sarıyer\'den Beşiktaş istikametine ilerleyen 35 yaşındaki Selçuk Salbar yönetimindeki 34 SG 1140 plakalı motosiklet, alt geçide girerken o sırada park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Selçuk Salbar ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Salbar, Maslakta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Park halindeki aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak zere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ambulans içindeki yaralı

-Kazaya karışan motosiklet ve park halindeki otomobil

-Yola savrulan kask

-Görgü tanığıyla röp

-Genel ve detaylar