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Yaşam

Sarıyer'de midibüs kazası: 6 ölü

Sarıyer'de bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı

31 Ağustos 2013 11:58

İstanbul Sarıyer'de düğüne gidenleri taşıyan bir midibüs şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 24 de yaralı var.

Edinilen bilgiye göre, Zekeriyaköy'de bir düğüne giden midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Midibüsün kaza yaptığı yolun sadece küçük araçlar tarafından kullanılabildiği büyük araçları girmesinin ise yasak olduğu iddia edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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