Sarıyer'de DSP'lilerden CHP'ye destek

Eski DSP Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve Meclis Üyeleri, pazar günkü seçimde CHP'yi destekleme kararı aldı



Vatan'In haberine göre, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde, Sarıyer'de CHP'yi destekleme kararı alan DSP'lilerin açıklaması şöyle:



“Kuruluşundan bu yana Sarıyer’de (DSP) Demokratik Sol Parti içinde etkin görevlerde bulunan bizler 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne destek veriyor, duyarlı Sarıyerlileri CHP’ye destek olmaya çağırıyoruz.



Hepimiz biliyoruz ki AKP iktidarı, bugün ülkemizin gelişmesi önündeki en büyük engeli oluşturuyor. İşsizlik, yoksulluk pahasına kendi sermaye gruplarını oluşturmak için her türlü yolsuzluğu pervasızca uygulayan bu iktidarı geriletmek için namuslu, ülkesini seven, demokrat her yurttaşın AKP karşıtı seçeneklere destek vermesini tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz.



2007 Genel Seçimlerinde AKP 51.000, CHP ise 49.000 oy almıştır. Herkes biliyor ki yerel seçim bu iki siyasi parti arasında geçiyor. 15 yıldır Sarıyer’de, Sarıyer’in hiçbir sorununu çözmeyen bu zihniyetten kurtulmanın tek yolu Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Şükrü Genç’e destek olmaktır.



1994 ve 1999 yıllarında DSP’den Belediye Başkan adayı olan ve çok az oy farklarıyla, sandık başı oyunlarıyla seçimlerde kaybettirilen bizler, bu sorumluluğu paylaşan eski DSP İlçe Başkanları, DSP Meclis Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte CHP’yi ve Sn. Şükrü Genç’i destekliyoruz.



CHP tercihinin dışındaki her oyun Sarıyer’de kabusun sürmesi demek olan AKP’ye yarayacağı gerçeğini, bir kez daha, sağduyulu Sarıyerlilere duyurmayı görev sayıyoruz.



Hayati Kaptanoğlu 1994 DSP Belediye Başkan Adayı DSP Eski İlçe Başkanı ve İl Sekreteri



Erol Aydın 1999 DSP Belediye Başkan Adayı



DSP Eski İl ve İlçe Yöneticisi



Feridun Dündar DSP Eski İlçe Başkanı



Ali Ergenç DSP Eski İlçe Başkanı



Süleyman Ekinci DSP Eski İlçe Başkanı



Yaşar Bıçakçı DSP Eski İlçe Başkanı



Mehmet Deniz DSP Eski Belediye Meclis Üyesi



Nurettin Şen DSP Eski Belediye Meclis Üyesi



Ahmet Özdemir DSP Eski Belediye Meclis Üyesi



Fahri Hutoğlu DSP Eski Belediye Meclis Üyesi



Semih Özcan DSP Eski Belediye Meclis Üyesi



Sezai Din DSP Eski Belediye Meclis Üyesi



DSP Eski İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri:



Cevat Şenoğlu , İsmet Abdioğlu, Cevat Kondakçı, Suzan Şahin, Aytaç Sözen, Hanife Aydın, Refik Deniz, Adnan Bal, Semiray Tozan, Sevim Girgin, İlhan Deniz