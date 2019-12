‘Sarıyer’de DSP 1., AKP ortada yok’

Adaylıktan çekilmesi için ölüm tehditleri aldığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunan DSP Sarıyer adayı Alp, Sarıyer'de birinci partinin DSP olduğunu ileri sürdü.





Seçim bürosu taşlandı



Demokratik Sol Parti’den (DSP) Sarıyer Belediye Başkan adayı olan Dr. Cengiz Alp, adaylıktan çekilmesi için ölüm tehditleri aldığını açıkladı. CHP’den istifa edip DSP’ye geçen Dr. Cengiz Alp’in daha önce Sarıyer Ömürtepe’deki seçim bürosunun camları taş atılarak kırılmıştı.



Ölüm tehditleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunan DSP adayı Dr. Cengiz Alp, hiçbir şeyin kendini yolundan döndüremeyeceğini belirtti. Dr. Alp, “Bizi başka yöne çekmek isteyenler var. Bizim tarafımızdan bilinen bu insanlar, oy kaybetme kaygısına kapılıp, tehdit ve tacizlerle korkutmaya ve adaylıktan çekilmemi sağlamaya çalışıyorlar. Önce seçim büromun camlarını kırıp, daha sonra bir partilimin evini taşladılar. Bir haftadan beri de cep telefonumu gizli numaradan arayıp, ‘Çekilmezsen vururuz, öldürürüz’ şeklinde tehdit ediyorlar. Bu nedenle eşimle beraber Cumhuriyet Savcılığı’na gidip, suç duyurusunda bulundum” dedi.



“Vatandaşlar akın akın bize geliyor”



Alp, “Bunları yapanları, yapanların arkasında olanları şiddetle kınıyorum. Onlara göre DSP hesapta olmayan bir partiydi. Bu nedenle halka sormadan, halka rağmen aday tespitinde bulundular. Ama ortaya ben çıkınca telaşa kapıldılar. Burada birinci parti olan AKP şu an ortada yok. İkinci parti CHP’dekiler birbirleriyle kavga ediyorlar. Onlardan bir fayda gelmeyeceğini gören vatandaşlar akın akın bize geliyorlar. Bu olaylar bizi susturamayacak, korkutamayacak. Tüm seçim bürolarımın camlarını da indirseler, her saat başı tehdit de etseler yılmayacağım, adaylıktan da çekilmeyip, seçimi kazanacağım” diye konuştu. DSP adayı Dr. Cengiz Alp, siyasetle uğraşırken aynı zamanda Sarıyer merkezde sağlık hizmeti verip, Sarıyer Kliniği’ni işletiyor.



"Sarıyer halkı denizle buluşacak"



DSP adayı Dr. Cengiz Alp’in Sarıyer için açıkladığı projeler ise şöyle:



• Sarıyer bir turizm merkezi olacaktır. Sarıyer’e yeni bir meydan, Sarıyer özgü festivaller, panaromik bir nalıkçılık müzesi, plajların mavi bayraklı olması sağlanacak ve Sarıyer halkı için sosyal tesisler yapılacaktır.

• Sarıyer’deki tüm devlet okullarını depreme dayanıklı hale getirerek tam gün eğitim yapan, laboratuarları, spor ve konferans salonları ile kolej konumuna getirilecektir.

• Avrupa Birliği bilgi merkezi şubesi açılacaktır.

• Balıkçılık sektörüne yönelik AB destekli projeler hayata geçirilecektir.

• Emekliler için ücretsiz kültürel turlar düzenlenecek, dinlenme evi açılacaktır.

• Meslek kursları açılacak bu kurslardan mezun olanlara iş imkanı açılacaktır.

• Kadın sorunu bir insanlık sorunudur. Kadın sığınma evleri açılacak ve kadınlara iş imkanı yaratılacaktır.

• Her mahalle kreşe kavuşacaktır.

• Semtimizde yaşayan eğitim çağındaki çocuklar okul tatillerini faydalı etkinliklerle geçirerek, öğrencilere velisi ve eğitimcileri eşliğinde ücretsiz tatil ve eğitim seminerleri sunulacaktır.

• Amatör spor kulüplerine destek olunacaktır.

• İlçemizdeki sanata ve kültürel çalışmalara ağırlık verilecektir.

• Kilyos’taki Turban tesisleri Sarıyer’e yaraşır bir şekilde restore ederek,tesisi Türkiye’nin en büyük açık hava konser ve gösteri merkezi haline getirilecektir.

• Semt pazarlarına her yerden ücretsiz otobüsler kaldırılacaktır. Her mahalleye tam teşekküllü sağlık ocağı açılacaktır.

• Sarıyer’deki balık pazarı yeniden hayata geçirilecektir.

• Sitelerin sosyal aktivite alanlarını yeniden inşa edilecektir. Otoparklar, yeşil alanlar, spor ve kültürel kompleksler ile donatılacaktır.

• İlçemizdeki sokak hayvanlarına sahip çıkılacak, onlara hak ettikleri gibi bir yaşam sunulacaktır. Uzman ekip ve uygun projelerle Sarıyer merkezindeki trafik sorunu çözülecektir.

• Sarıyer’e bağlı köylerde organik tarım ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik edecek, ilçemizde organik ürünler pazarı kurulacaktır. Sarıyer halkı denizle bulaşacaktır.