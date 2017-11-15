Sarıyer'de dernek deposunda yangın çıktı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL(DHA)-SARIYER\'de bir derneğin depo kısmında yangın çıktı. Dumanlar tüm sokağı kaplarken yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dernekte maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Reşitpaşa Mahallesi Günebakan Çiçeği Sokakta 18.00 sıralarında meydana geldi. İnsan ve Medeniyet Hareketine bağlı Günışığı Derneği Reşitapaşa Şubesinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevler tüm depoyu sardı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kısa sürede tüm sokağı kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın esnasında içeride öğrencilerin olmaması herhangi bir can kaybı ve yaralanmaya yol açmadı. Alevler sokak içerisindeki bir elektrik telini koparttı. Kopan elektrik direğinde şelaleler oluştu. Telin kopması nedeniyle sokak içerisinde bazı evlere elektrik verilemedi. Ayrıca yangının çıktığı yerde küçük çaplı patlamalar da meydana geldi.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında derneğin depo kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakini Mehmet Cömert \"Yangının neden çıktığını kimse bilmiyor. Depoda, plastik masa, sandalyelerin olduğu yerde çıktı. Neden çıktığını kimse bilmiyor, şuan araştırıyorlar. Allaha şükür yaralı ve can kaybı yok. Mala geldi\" diye konuştu.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)