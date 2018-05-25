T24 LogoT24 Logo
Gündem

 SARIYER'DE DENİZE DÜŞEN ASKERİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde, dün akşam denize düşen askerin cansız bedeni bulundu

25 Mayıs 2018 15:35

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri\'nde, dün akşam denize düşen askerin cansız bedeni bulundu.
Liman Caddesindeki  sosyal tesislerden denize düşen askerin cenazesine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından 
denizden çıkarılan askerin cenazesi, ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Hayatını kaybeden askerin adı açıklanmadı.

Görüntü Dökümü
---------------------
-Deniz polisinin boğazda arama çalışmaları
-Polis ekiplerinin askeri alana girişi
-Sahil Güvenliğin arama çalışmaları
-Kıyı Emniyetinin arama çalışmaları
-Genel ve yakın detaylar

24.05.2018 - 22.18 Haber Kodu : 180524211
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hakan KAYAHasan YILDIRIMİSTANBULDHA Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal TesisleriLiman CaddesindekiDalgıçlarSarıyer Devlet Hastanesi MorguHayatınıGörüntü Dökümü DenizGüvenliğinEmniyetininHaber Kodu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24