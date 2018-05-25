 SARIYER'DE DENİZE DÜŞEN ASKERİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri\'nde, dün akşam denize düşen askerin cansız bedeni bulundu.
Liman Caddesindeki sosyal tesislerden denize düşen askerin cenazesine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından
denizden çıkarılan askerin cenazesi, ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Hayatını kaybeden askerin adı açıklanmadı.
Görüntü Dökümü
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-Deniz polisinin boğazda arama çalışmaları
-Polis ekiplerinin askeri alana girişi
-Sahil Güvenliğin arama çalışmaları
-Kıyı Emniyetinin arama çalışmaları
-Genel ve yakın detaylar
24.05.2018 - 22.18 Haber Kodu : 180524211