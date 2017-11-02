SARIYER'DE CİP DENİZE UÇTU, SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de seyir halindeki bir cip, önce cadde üzerinde manevra yapan otomobile ardından ise park halindeki otomobile çaptıktan sonra bariyerleri aşarak denize uçtu. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi\'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeniköy\'den Sarıyer istikametine seyir halinde olan Can Öztürk yönetimindeki 34 NP 3711 cip, cadde üzerinde manevra yapmaya Adnan Akkaya yönetimindeki 34 YSF 76 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan cip daha sonra park halindeki otomobile çarpıp bariyerleri aşarak denize uçtu.

SÜRÜCÜYÜ DENİZDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Olayı gören vatandaşlar yaralı sürücüyü denizden çıkartarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk, ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Denize düşen otomobil ise deniz polisi tarafından uzun süre arandı. Aracı arama çalışmaları sürüyor.

“KATLİAM OLABİLİRDİ\"

Öte yandan olayın görgü tanığı Ali Navcı, “Arabanın uçtuğu yerde çay tezgahları olurdu. Bugün tesadüfen açılmadı. Eğer ki bugün tezgahı açmış olsaydı burada toplu katliam olurdu. Çünkü masalar dolu oluyordu\" dedi.

“ARAÇ HIZLA GELİYORDU\"

Bir başka görgü tanığı ise,\"Hızlı geliyordu araç, ilk önce önündeki arabaya vurdu, duramayınca da park halindeki arabaya vurdu. Daha sonra savrulup tümseklerin üzerinden denize uçtu. Tek başına olduğunu söylüyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Kaza yeri

-Kazaya karışan araçlar

-İtfaiye ekipleri

-Deniz polisi

-Ambulanstaki yaralı sürücü

-Sahilden denize düşen aracın aranması

-Görgü tanıklarıyla ropörtaj

-Genel ve detaylar

