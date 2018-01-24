 SARIYER'DE BİR KİŞİ DEHLİZDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de tarihi surların dehlizinde bir kişinin cesedi bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Baltalimanı Hisar Caddesi\'ndeki tarihi surların dehlizinde cesedi fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparak delil topladı. Yapılan araştırmalarda dehlizdeki cesedin, uzun süredir sokakta yaşayan Bilal Gültekin\'e ait olduğu belirlendi. Dehlizden çıkartılan Gültekin\'in cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Gültekin\'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Çevrede bulunanlardan Ali Çetin \"Bu arkadaş 15 gün önce tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Hastaneden kaçtı tekrar buraya gelmiş. Biz onu görmemiştik. Sabahleyin bir arkadaşımız hayvanlara yemek vermek için buraya çıktı. Korkuyla aşağıya geldi. \'Burada bir ceset var\' dedi. Biz de gittik baktık. Adam ölmüştü. Büyük ihtimalle 15 gündür burada duruyordu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cesedin dehlizden çıkartılması

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Vatandaşların şaşkın bakışları

-Vatandaşlarla röp,

-Genel ve detaylar