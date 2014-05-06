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Sarıyer'de banka soyuldu!

Olaydan sonra banka şubesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede operasyon başlatılırken, bir polis helikopteri de havadan zanlının izini aramaya başladı

06 Mayıs 2014 23:08

Sarıyer Zekeriyaköy’de, silahlı ve kar maskeli bir kişi, banka şubesini soydu. Soyguncu, bankadan kaçmaya çalıştığı sırada, paraların bir kısmını şube içinde düşürdü. Ancak yaklaşık 40 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Olay saat 17.20 sıralarında meydana geldi. Banka şubesinin kapanmasına yakın saatte içeriye giren silahlı ve kar maskeli soyguncu, silahını doğrultarak önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Ardından, veznede bulunan paraları bir torbaya doldurarak, hızla dışarıya çıktı. Ancak soyguncu bu sırada paraların bir kısmını banka şubesinin içinde düşürdü.


Araçları durdurmak istedi


Soyguncu, şubeden çıktıktan sonra, silahını doğrultarak, yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı. Ancak hiçbir araç durmayınca, yaya olarak kaçtı.

Olaydan sonra banka şubesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede operasyon başlatılırken, bir polis helikopteri de havadan zanlının izini aramaya başladı.


Şüpheli paket


Zanlının kaçmadan önce şube içine bıraktığı paket ise, içinde bomba bulunabileceği şüphesiyle güvenlik şeridine alındı. Banka şubesine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bomba imha uzmanı, paketi fünyeyle kontrollü şekilde patlattı. Ancak paketten bomba çıkmadı.

Polism ekipleri soyguncuyu yakalamak için çevrede operasyonlarına devam ediyor.

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