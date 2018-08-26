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SARIYER'DE ATLA DENİZE DÜŞME ANI KAMERADA 

  Haber: Ozan URAL - Kamera: İSTANBUL DHA Sarıyer'de bir kişi bindiği atla birlikte sabah denize düştü

26 Ağustos 2018 00:55

 

Haber: Ozan URAL - Kamera: İSTANBUL DHA
Sarıyer\'de bir kişi bindiği atla birlikte sabah denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrılmış, at, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kurtarılmıştı. O anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Deniz kıyısında at üstünde giden bir kişinin bir süre sonra denize düştüğü görüntülere yansıyor. Düşme anının hemen ardından ise çevrede bulunanların kıyıya toplandığı görülüyor. 


Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI) 
-At üstünde bir kişinin görüntüsü
- Atla birlikte denize düşmesi
- Çevrede bulunanların toplanması
- Detaylar 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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