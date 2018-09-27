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Yaşam

Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yol çöktü

Çökme nedeniyle kayan toprak iki katlı bir evin bahçesine doldu

27 Eylül 2018 04:02

İstanbul Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yoldaki asfalt ve toprak bir evin bahçesine doldu. 

Olay, Kazımkarabekir Paşa Mahallesi, Kavaklıdere sokakta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle Kavaklıdere sokağından geçen yolun bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökme nedeniyle kayan toprak iki katlı bir evin bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yolun giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapattı. (DHA)

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Sarıyer'de yol çöktü

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