T24 LogoT24 Logo
Gündem

SARIYER'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALI//ek görüntüyle geniş haber

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/ İSTANBUL (DHA) Sarıyer'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

01 Şubat 2018 08:33

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/ İSTANBUL (DHA)
Sarıyer\'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir binada saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın i Katında meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahele eden itfaiye ekipleri   üçüncü katta oturan, isminin Semiha olduğu öğrenilen yaşlı kadını kurtardı. Duman\'dan etkilenen yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, isimlerinin Nimet (90) ve Adnan(50) olduğu öğrenilen anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelmelerin ardından cesetler ambulansla Sarıyer Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.

Yangını gören Yunus Emre Demir “İtfaiyeleri gördük karakol sokağına girince bizde hemen geldik. Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler. 1 kişiyi üst kattan çıkardılar. Ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler. Bi yatalak hasta ve annesi vardı o katta. Üst kattaki kadın ise tek başına yaşıyordu\" dedi Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Yanan bina
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
-Toplanan mahalle sakinleri
-Polis ekipleri
-itfaiye ekipleri
-Cesetlerin çıkartılarak ambulansa bindirilmesi
-Röportaj
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ-Ek görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve Detaylar
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CemilURALDHA SarıyerSarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi SokakKatındaOlayKısaSemihaDumanYangınıNimetAdnan50YapılanSarıyer Devlet HastenesiYunus Emre DemirAlevlerMüdahaleAmaBiPolisGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24