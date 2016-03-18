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Sarıyer ve Büyükçekmece’de operasyon

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi

18 Mart 2016 09:24

İstanbul Sarıyer ve Sarıyer ve Büyükçekmece'de operasyon yapıldı, Operasyonda ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı'nda önceden belirlenen bir apartman dairesine gelen polis ekipleri 04.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon sırasında "akrep" tabir edilen zırhlı araç çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde ise aynı saatlerde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Özel Harekât polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında ekipler dairede arama yaptı. Sancaktepe'de operasyon yapılan adreste ise bir kadın gözaltına alındı. Operasyonun içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilenler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

 

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