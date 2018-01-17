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Sarıyer sahiline bariyer konulmaya başlandı

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA)-SARIYER'de, son zamanlarda yaşanan denize düşme olaylarının ardından, sahil şeridine bariyer konulmaya başlandı

17 Ocak 2018 20:43

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA)-SARIYER\'de, son zamanlarda yaşanan denize düşme olaylarının ardından, sahil şeridine bariyer konulmaya başlandı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi\'nin geçtiğimiz günlerde sahilin 2 bin 100 metrelik alanına yapılacağını duyurduğu bariyerlerin, ilk 100 metrelik kısmı yapıldı.
Sarıyer sahilinde son zamanlarda sıkça yaşanmaya başlayan, yaya ve araçların denize düşmeleri nedeniyle, Sarıyerliler eylem yaparak, sahile bariyer talebinde bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçerek, Sarıyer sahiline 2 bin 100 metrelik bariyer yapılacağını duyurdu. İBB ekipleri bugün Piyasa Caddesi\'nden başlayarak ilk 100 metrelik bariyer montajını yaptı. 
Sarıyerliler genel olarak yapılan çalışmadan memnun kaldıklarını belirtti. 2 bin metrelik çalışmanın ise 3 ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

 

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