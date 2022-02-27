Sarıyer sahilinde kadın cesedi bulundu

Sarıyer Sahili'nde denizde kadın cesedi bulundu. Sahile vuran ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Sarıyer Sahili'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar denizde ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denizden çıkarılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi.