Sarıyer Sahil Yolu'nda kaza; 4 yaralı (2)

Haber-Kamera: ZEKİ GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer sahil yolu Rumeli Hisarı\'nda sürücünün yol ayrımını fark etmemesi üzerine ters yöne giren otomobil, 5 araca çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı kazada araç içinde sıkışan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Rumeli Hisarı Yahya Kemal Caddesi\'nde ilerleyen ve yol ayrımını fark etmeyen bir sürücü otomobiliyle ters yöne girdi ve 4 araca çarptı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobillerinin içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücülerden Mesut Keskin \"Ben 3\'üncü araçtım adam ters yola girdi, muhtemelen 130-140\'ın üstünde sürat vardı. Çünkü ben 70 ile ilerliyordum. Bana vurmasın diye kaldırıma çıktım ama bana da vurdu. Hava yastıkları patladı, kendimi yan koltuğa attım. Sıkışmadan çıktım\" diye konuştu. Kaza nedeniyle Sarıyer yönünde yaklaşık 1 saat duran trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



Görüntü dökümü:

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Kaza sonrası

-İtfaiye ekiplerinin araç içinde sıkışan kadını kurtarması

AKTÜEL

-Kazaya karışan araçlar

-Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Yeğeninin kaza yaptığını duyup gelen İsmail Güney ile röportaj

-Kazaya karışan sürücü Mesut Keskin ile röportaj

-Vatandaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler



