Sarıyer'de bir sokağı fare ve akrep bastı

İstanbul Sarıyer’de Mühendis Şevket Sokağı’nı fareler ve akrepler bastı. Evlerin içlerine giren akrepler korku yaratırken, bahçelerde ölü fareler bulundu.

Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı’nı fareler ve akrepler bastı. Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşları korkutuyor. Evlerin içine kadar giren akrepler, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

"Fare ölüleri ortaya çıkıyor"

Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:

“5-6 aydır aynı evde oturuyorum. Oturmaya başladığım zamandan beri akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yaparak ve çoğalarak devam ediyorlar. Belediye ile görüştük. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Gecenin üçünde de başvurduğum oldu, sabah da başvurduğum oldu. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler. Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş. Öyle söylediler.

"Ayağımın altında akrep dolaşıyor. Ondan ziyade vuruyorum ve hiçbir şekilde ölmüyor, bayağı bir güçlü bir şekilde vurulması lazım. Ortadan ikiye ayrılsa bile iki taraftan yan yana yürümeye başlıyorlar. En son bir hafta önce evimin içinde duvarda yürümeye başladıklarını gördüm ve gerçekten çok korkutucu bir hayvan. Mühendis Şevket Sokak'ta fare ölüleri meydana çıkıyor son iki haftadır. Fare için de başvuruda bulunduk. Keza komşularımız da aynı şekilde fareyle mücadele etmeye çalışıyorlar ama sürekli bahçelerde, başka bir yerlerde fareler geziyor ve fare ölüleri çoğaldı artık.”