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Yaşam

Sarıyer-Beşiktaş'a denizaltı metrosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Sarıyer’le Beşiktaş arasında metro ile ulaşımı sağlamayı öngören bir plan hazırladıklarını s&o

04 Kasım 2008 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sarıyer’le Beşiktaş arasında denizin 30 metre altından gidecek metro ile ulaşımı sağlamayı öngören bir plan hazırladıklarını söyledi

AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı’nın 3. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada çağdaş bir şehir yaratmada ulaşımın önemini vurgulayaran Topbaş, “Metro ağımız tamamlandığında, Sarıyer’den Silivri, Kartal, Beykoz, hatta Olimpiyat Stadı’na gitmek mümkün olabilecek“ dedi.

Topbaş, İstanbul’a 4.5 yılda 22.6 katrilyon YTL yatırım yaptıklarını ifade ederek, bu yatırımın 13.4 katrilyon YTL’lik bölümünün ilçe ve beldelerde gerçekleştiğini söyledi. Topbaş, “27 Kasım’da 4. Levent’ten, Atatürk Sanayi Sitesi istasyonuna metronun deneme sürüşü başlayacak. Metronun son durağı ise Sarıyer-Çayırbaşı olacak. Bu arada Beşiktaş’tan Sarıyer’e sahil boyunca deniz altından ulaşımı sağlayacak bir metronun da planlamasını yapıyoruz. İstanbul’da 500 km üzerinde bir mesafe metroyla aşılıp, kentin trafik sorunu çözülecek" dedi.

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