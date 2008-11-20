Sarıyer Belediyesi'nden İngilizce kursu

Sarıyer Belediyesi'nin talep üzerine başlattığı kursla 4 yılda 2 bin 500 kişiye iyi derecede İngilizce eğitimi verildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıyer Belediyesi Eğitim Kültür Müdürlüğü çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kurslarda ilköğretim öğrencilerinin yanı sıra erişkinler de yabancı dil eğitimi aldı. Kursiyerlere, ayda 60 YTL karşılığı 18 kişilik sınıflarda yabancı dil

bilgisi seviyelerine göre 6 aylık dönemler halinde eğitim verildi. Hafta içi salı-cuma, hafta sonu ise cumartesi-pazar günlerinde verilen ve halen 200 öğrencinin devam ettiği kursa bazı kursiyerler ailece katılıyor. Kurs bitiminde öğrencilere yabancı dil bilgisi seviyelerini gösteren

Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli olan Longman Sertifikası ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi veriliyor.



