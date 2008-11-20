T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sarıyer Belediyesi'nden İngilizce kursu

Sarıyer Belediyesi tarafından başlatılan kursla 4 yılda 2 bin 500 kişiye iyi derecede İngilizce eğitimi verildi.

20 Kasım 2008 02:00

Sarıyer Belediyesi'nin talep üzerine başlattığı kursla 4 yılda 2 bin 500 kişiye iyi derecede İngilizce eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıyer Belediyesi Eğitim Kültür Müdürlüğü çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kurslarda ilköğretim öğrencilerinin yanı sıra erişkinler de yabancı dil eğitimi aldı. Kursiyerlere, ayda 60 YTL karşılığı 18 kişilik sınıflarda yabancı dil
bilgisi seviyelerine göre 6 aylık dönemler halinde eğitim verildi. Hafta içi salı-cuma, hafta sonu ise cumartesi-pazar günlerinde verilen ve halen 200 öğrencinin devam ettiği kursa bazı kursiyerler ailece katılıyor. Kurs bitiminde öğrencilere yabancı dil bilgisi seviyelerini gösteren
Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli olan Longman Sertifikası ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi veriliyor.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24