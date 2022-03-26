İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi: SAS timleri bölgede çalışma başlattı

Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.
Bugün İstanbul Boğazı'nda mayın bulunmuş ve ardından Karadeniz kıyısında balık avcılığını yasaklanmıştı.
Bakanlığın Twitter hesabından balıkçılık faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedilmişti:
"Balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."