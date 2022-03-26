T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi: SAS timleri bölgede çalışma başlattı

26 Mart 2022 20:26

Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.

Bugün İstanbul Boğazı'nda mayın bulunmuş ve ardından Karadeniz kıyısında balık avcılığını yasaklanmıştı.

Bakanlığın Twitter hesabından balıkçılık faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedilmişti:

"Balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."

mayınistanbulboğazdenizsarıyergaripçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24