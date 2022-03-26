İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi: SAS timleri bölgede çalışma başlattı

"Balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."