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Spor

Sarıyer - Sancaktepe Belediye Spor: 1 - 1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) STAT: Yusuf Ziya Öniş HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu(xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz(xx), Hakan Karabalcık (xx) SARIYER: Kubilay Anteplioğlu(xx) - Fatih Kara(xx), Hüsnü Başkurt(xx), Serkan Yalçın(xx), Fırat Sezer(xx), Serkan Bal

04 Mart 2018 20:10

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu(xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz(xx), Hakan Karabalcık (xx)
SARIYER: Kubilay Anteplioğlu(xx) - Fatih Kara(xx), Hüsnü Başkurt(xx), Serkan Yalçın(xx), Fırat Sezer(xx), Serkan Balcı(x) (Dk. 41 Kerem Çalışkan(xx), Alim Harlak(xx)(Dk. 75 Emrah Uzun(xx), Adem Koçak(xx), Erkut Tekinsoy(xx) (Dk. 87 Ali Zorlu(?), Yaser Yıldız(xxx), Bertul Kocabaş(xxx)
SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR: Mehmet Doğan(xx) - Erbay Eker(xx), Recep Burak Yılmaz(xx), Samet Akaydin(xx), Bahadır Erol(xx), Süleyman Olgun(xx), Selim Kayacı(xx) (Dk. 66 Alaattin Hamza Ok(xx), Caner Solmaz(xx) (Dk. 90 Serhat Koruk(?), Umut Koçin(xxx), Hamza Küçükköylü(xx) (Dk. 84 Mertcan Aktaş (?), İlker Avşar(xx)
GOLLER: Dk. 7 Bertul Kocabaş (Sarıyer) - Dk. 9 Umut Koçin (Sancaktepe Belediye Spor)
SARI KARTLAR: Serkan Yalçın, Bertul Kocabaş (Sarıyer) - Hamza Küçükköylü, Caner Solmaz (Sancaktepe Belediye Spor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 25\'inci haftasında Sarıyer, sahasında Sancaktepe Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 37\'ye, Sancaktepe Belediye Spor ise 45\'e yükseltti. 

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