Sarıyer - Kocaeli Birlikspor: 3 - 1

Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,(DHA)
STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Ali Zağlı(xx), Ömer Lütfü Aydın(xx), Oğuz Akyüz(xx)
SARIYER: Serdar Kulbilge(x) (Dk. 45 Kubilay Anteplioğlu(xx), - Fatih Kara(xxx), Yusuf Yalçın Arslan(xxx), Hüsnü Başkurt(xxx), Fırat Sezer(xxx), Serkan Balcı(xx) (Dk. 67 Sinan Turan(xx), Adem Koçak(xxx), Bertul Kocabaş(xxx), Alim Harlak(xxx), Emrah Uzun(x) (Dk. 46 Erkut Tekinsoy(xx), Yaser Yıldız(xxx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç Özalgan(x), - Emirhan Subaş(xx), Muhammet Özkal(x), Emrecan Yıldızhan(xx), Yahya Kemal Baki(x) (Dk. 80 Berke Tulpar(x), Raif Uzuner(x), Melih İnan(x), Talha Özler(x), Kemal Kazan(x), Batuhan Boyoğlu(x) (Dk. 32 Tayyip Seymen(x)), Mehmet Mustafa Yıldızaç(x)
GOLLER: Dk. 10 Bertul Kocabaş, Dk. 51 Yaser Yıldız, Dk. 72 Alim Parlak(Sarıyer), Dk. 41 Emrecan Yıldızhan (Kocaeli Birlikspor)
SARI KARTLAR: Hüsnü Başkurt, Fatih Kara Serkan Balcı, Erkut Tekinsoy (Sarıyer), Muhammet Özkal (Kocaeli Birlikspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 22\'nci haftasında Sarıyer evinde düşme hattındaki Kocaeli Birlik Spor\'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10\'uncu dakika Bertul Kocabaş, 51\'inci dakikada Yaser Yıldız, Dk. 72 Alim Parlak atarken, konuk Kocaeli Birlik Spor\'un tek golü Emrecan Yıldızhan\'dan geldi. Sarıyer bu sonucun ardından puanını 33\'e yükseltirken, Kocaeli Birlik Spor 5 puanda kaldı.