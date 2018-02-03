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Spor

Sarıyer - Etimesgut Belediyespor: 1-0

İSTANBUL,(DHA) STAT: Yusuf Ziya Öniş HAKEMLER: Turgut Doman, Gürcan Dönmez, Cem Özbay SARIYER: Serdar, Serkan, Sinan, Serkan Balcı, Yusuf, Emrah, Adem, Hüsnü, Fırat, Yaser, Bertul ETİMEGUT BELEDİYESPOR: Osman, Berat, Eser, Yaşar, Fatih, Ahmet, Alaettin,

03 Şubat 2018 19:05

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Turgut Doman, Gürcan Dönmez, Cem Özbay
SARIYER: Serdar, Serkan, Sinan, Serkan Balcı, Yusuf, Emrah, Adem, Hüsnü, Fırat, Yaser, Bertul
ETİMEGUT BELEDİYESPOR: Osman, Berat, Eser, Yaşar, Fatih, Ahmet, Alaettin, Caner, Ömer, Rıdvan, Mehmet 
GOL: Dk. 54 Alim Harlak (Sarıyer)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 20\'nci hafta karşılaşmasında Sarıyer, evinde Etimesgut Belediyespor\'u 1-0\'lık skorla mağlup etti.
Sarıyer, bu galibiyetle puanını 30\'a yükseltirken, Etimesgut Belediyespor 25 puanda kaldı. Sarıyer, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 21\'inci hafta karşılaşmasında Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Etimesgut Belediyespor ise evinde İnegölspor\'u konuk edecek. 
 

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