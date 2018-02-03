Sarıyer - Etimesgut Belediyespor: 1-0

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Yusuf Ziya Öniş

HAKEMLER: Turgut Doman, Gürcan Dönmez, Cem Özbay

SARIYER: Serdar, Serkan, Sinan, Serkan Balcı, Yusuf, Emrah, Adem, Hüsnü, Fırat, Yaser, Bertul

ETİMEGUT BELEDİYESPOR: Osman, Berat, Eser, Yaşar, Fatih, Ahmet, Alaettin, Caner, Ömer, Rıdvan, Mehmet

GOL: Dk. 54 Alim Harlak (Sarıyer)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 20\'nci hafta karşılaşmasında Sarıyer, evinde Etimesgut Belediyespor\'u 1-0\'lık skorla mağlup etti.

Sarıyer, bu galibiyetle puanını 30\'a yükseltirken, Etimesgut Belediyespor 25 puanda kaldı. Sarıyer, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 21\'inci hafta karşılaşmasında Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Etimesgut Belediyespor ise evinde İnegölspor\'u konuk edecek.

