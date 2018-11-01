Sarıyer - Çaykur Rizespor: 1 - 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Yusuf Ziya Öniş

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey

Sarıyer: Kubilay- Ozan, Abdullah Karmil, Fırat, Hüsnü, Nuri Aydın (Dk. 77 Doğukan), Adem Koçak, Abdullah Topkara, Kerem Çalışkan (Dk. 82 Emirhan Akdemir) Bertul Kocabaş, İskender Alın

ÇAYKUR RİZESPOR: Ujkani- Robin Yalçın, Montassar, Jach, Fink (Dk. 46 Koray), Süleyman Koç (Dk. 63 Aminu), Petrucci, Mustafa Saymak, Samudio, Gladky, Emirhan Topçu (Dk. 86 Brabec)

GOLLER: Dk. 23 Jach, Dk. 43 Montassar (Çaykur Rizespor) - Dk. 28 Bertul (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Fırat, Kerem, Abdullah Karmil (Sarıyer) - Petrucci, Jach (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur karşılaşmasında Sarıyer sahasında Çaykur Rizespor\'a 2-1\'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Çaykur Rizespor bir üst tura yükseldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23\'üncü dakikada Jach ve 43\'üncü dakikada Montassar atarken, ev sahibi Sarıyer\'in karşılaşmadaki tek golü 28\'inci dakikada Bertul\'dan geldi.