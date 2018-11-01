T24 LogoT24 Logo
Spor

Sarıyer - Çaykur Rizespor: 1 - 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

İSTANBUL,(DHA) STAT: Yusuf Ziya Öniş HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey Sarıyer: Kubilay- Ozan, Abdullah Karmil, Fırat, Hüsnü, Nuri Aydın (Dk

01 Kasım 2018 18:15

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey
Sarıyer: Kubilay- Ozan, Abdullah Karmil, Fırat, Hüsnü, Nuri Aydın (Dk. 77 Doğukan), Adem Koçak, Abdullah Topkara, Kerem Çalışkan (Dk. 82 Emirhan Akdemir) Bertul Kocabaş, İskender Alın 
ÇAYKUR RİZESPOR: Ujkani-  Robin Yalçın, Montassar, Jach, Fink (Dk. 46 Koray), Süleyman Koç (Dk. 63 Aminu), Petrucci, Mustafa Saymak, Samudio, Gladky, Emirhan Topçu (Dk. 86 Brabec)
GOLLER: Dk. 23 Jach, Dk. 43 Montassar (Çaykur Rizespor) - Dk. 28 Bertul (Sarıyer)
SARI KARTLAR: Fırat, Kerem, Abdullah Karmil (Sarıyer) - Petrucci, Jach (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur karşılaşmasında Sarıyer sahasında Çaykur Rizespor\'a 2-1\'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Çaykur Rizespor bir üst tura yükseldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23\'üncü dakikada Jach ve 43\'üncü dakikada Montassar atarken, ev sahibi Sarıyer\'in karşılaşmadaki tek golü 28\'inci dakikada Bertul\'dan geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf ZiyaSerkan Tokat Mehmet Cem HanoğluBozbey Sarıyer Kubilay Ozan Abdullah Karmil Fırat Hüsnü Nuri Aydın DkDoğukan Adem Koçak Abdullah Topkara KeremDkEmirhan Akdemir Bertul KocabaşAlın  ÇAYKUR RİZESPOR UjkaniYalçın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24