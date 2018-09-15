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Spor

Sarıyer - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) STAT: Yusuf Ziya Öniş HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), Emir Kılıçarslan (xx) SARIYER: Ali (xxx), Feyyaz (xxx), Yaser (xxxx), Nuri (xxx) (Dk

15 Eylül 2018 20:36

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), Emir Kılıçarslan (xx)
SARIYER: Ali (xxx), Feyyaz (xxx), Yaser (xxxx), Nuri (xxx) (Dk. 90 Doğukan), Alim (xx) (Dk. 90 Bertul), Özgür (xxx), Abdullah (xxx), Kerem (xx) (Dk. 46 Abdullah Topkara xx), Hüseyin (xx), Serkan (xx), Adem (xx) 
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx), Yiğitcan (xx), Hasan (xx), Ercan (xx) (Dk. 68 Mansur xx), Muhammed (x) (Dk. 76 Mehmet x) , Umut (xx) (Dk. 66 Muhammet x), Gökan (xx), Mehmet (xx), İlyas (xx), Oğuz (xx), Volkan (x) 
GOL: Dk. 48 Yaser (Sarıyer)
KIRMIZI KART: Dk. 87 Hasan (Amed Sportif Faaliyetleri)
SARI KARTLAR: Abdullah, Özgür, Nuri, Yaser (Sarıyer) - Ercan, Hasan, Yiğitcan, İlyas (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 3\'üncü hafta maçında Sarıyer kendi sahasında Amed Sportif Faaliyetler\'i 48\'inci dakikada Yaser Yıldız\'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. 87\'nci dakikada Amed Sportif oyuncusu Hasan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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