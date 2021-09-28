Sayıştay raporu: İçişleri Bakanlığı, İhale Kanunu'na aykırı şekilde araç kiralamış

Sayıştay’ın 2020 Yılı İçişleri Bakanlığı Denetim Raporu'na göre; İçişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kanunu’na aykırı şekilde 8 adet sürücülü araç kiraladı. Sayıştay denetçileri, “2020 yılı için yapılması gereken araç kiralama hizmet alımı işinin, bir önceki ihalenin sözleşme dönemi sona ermeden planlama yapılması suretiyle ihale usulüyle temin edilmesi gerekirdi” uyarısında bulundu.

Sayıştay, 2020 Yılı İçişleri Bakanlığı Denetim Raporu’nu yayımladı. Raporda; Bakanlığın, Kamu İhale Kanunu’na aymaksızın protokol ile hizmet alımı yaptığı belirtildi. Sayıştay denetçilerinin yaptığı bu tespite göre; İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği programlara davet edilen misafirler ve bu programlarda görevlendirilen personel için uçak bileti ve havalimanından gidecekleri yere taşınması için bir firma ile protokol imzalandı. Denetçiler, bu işin Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye çıkarak yapması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, bu tespitin doğru olduğunu Sayıştay denetçilerine bildirerek, gelecek denetim yılında bu aykırılığı düzelteceğini açıkladı.

Bakan Soylu onayıyla yapıldı

Sayıştay denetçileri, Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın da Kamu İhale Kanunu’na aykırı iş yaptığını belirledi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bakanlık merkez teşkilatında makam ve koruma hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 adet sürücülü araç kiralamasını ihale ile yapması gerekirken doğrudan temin yolunu kullandı. Bu doğrudan alım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 16 Aralık 2019 tarihli onayıyla yapıldı.

Bakanlık, mevzuata aykırı bu işte, “ivedilikle yapılması gerektiği” için doğrudan temin yolunun kullanıldığını savundu ancak Sayıştay denetçileri, benzer araç alım işinin daha önce 12 Haziran 2017-31 Aralık 2019 yıllarını kapsayan hizmet için pazarlık usulüyle ihaleyle gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Denetçiler, raporlarına, “2020 yılı için yapılması gereken araç kiralama hizmet alımı işinin, bir önceki ihalenin sözleşme dönemi sona ermeden planlama yapılması suretiyle ihale usulüyle temin edilmesi gerekirdi” diye yazdı. Bakanlık, Sayıştay’ın bu tespitinin de düzeltileceğini bildirdi. (ANKA)

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