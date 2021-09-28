Sayıştay’ın 2020 denetim raporundan: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın mutfak harcamaları yüzde 64 arttı

Sayıştay'ın kamu kurumlarının mali faaliyetlerini izlediği 2020 raporuna göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üç ayrı kalemdeki mutfak harcamaları 2020'de yaklaşık yüzde 64 artarak 2020’de toplam 7 milyon 414 bin TL oldu.

Raporda yer alan bilgilere göre, beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri ile, yiyecek ve içecek harcamaları 2019’da toplam 4 milyon 517 bin TL iken, bu kalemlerde yapılan harcamalar yaklaşık yüzde 64 artarak 2020’de 7 milyon 414 bin TL oldu.

2020 yılında yolluklar için 8.4 milyon lira harcandı

Yolluklar için 2019 yılında 14 milyon lira harcama yapılırken, 2020 yılında bu rakam 8.4 milyon liraya, görev giderleri 1.4 milyar lira iken 1.2 milyar liraya, hizmet alımları 147 milyon lira iken 154 milyon liraya, temsil tanıtma giderleri 50 milyon liradan 32 milyona düştü.

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri harcaması da arttı

Cumhurbaşkanlığı’nın "Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri" harcamaları da dikkat çekti. 2019 yılında yaklaşık 5 milyon lira harcama yapılan bu kalemde 2020 yılında yapılan harcama ise 51 milyon lirayı geçti.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2019’da 11 milyon 73 bin TL olan "Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri" harcamaları yaklaşık 3 kat artarak 32 milyon TL’ye çıktı.

Cumhurbaşkanlığı 2020’de toplam 397 milyon 605 bin TL transfer ödemesi yaptı. Bu rakam 2019’da 420 milyon 158 bin TL idi. 2020’de yapılan transfer ödemelerinin 377 milyon 605 bin TL’lik kısmı hazine yardımları iken; Cumhurbaşkanlığı’nın çeşitli dernek ve vakıflara yaptığı ödemelerin izlendiği “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” hesabı 12.5 milyon TL’den 14 milyon TL’ye çıktı. Hane halkına yapılan yardımlar ise 5 milyon TL’den 6 milyon TL’ye çıktı. (ANKA)