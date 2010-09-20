T24 - "Hayatın anlamı ne?" "Tanrı var mı?" ya da belki "Sarışınların hayatı daha mı eğlenceli?". İşte en zor sorular!



İnternet arama motoru "Ask Jeeves" son 10 yılda yöneltilen sorular arasında 'yanıt verilemezler' grubunda en sık karşılaştığı soruların bir listesini yaptı.



Liste, kurulduğu 2000 yılından bu yana siteye iletilen 1,1 milyar arama sorusu arasından derlendi. Yanıt verilmesi zor olan başlıca konular arasında ölüm, aşk ve şöhret dikkat çekiyor. Ancak "Tony Soprano öldü mü?" de listeye giren sorulardan biri.



Ask Jeeves temsilcileri, özellikle ABD'de çok popüler olan The Sopranos adlı gangster dizisinin son bölümü ardından pek çok kullanıcının muğlak bir sonla biten dizinin kahramanın akıbetini merak ettiğini belirtiyor.



Site yöneticileri ayrıca tek ya da doğrudan bir yanıt vermesi zor olan meseleler konusunda kullanıcılara yol göstermek için 'yanıt verilemeyenler' bölümü oluşturuyor. Bu alanda topluluk üyeleri birbirlerinin sorularına yanıt verebilecek.



Logosu Jeeves adında bir uşak olan Ask Jeeves (Jeeves'e Sor), Google gibi daha popüler arama motorları karşısında rekabet etmeye çalışıyor.



Bazı ülkelerde sadece Ask adıyla faaliyet gösteren sitenin kuruluş amacı, sadece anahtar kelimelerle değil de, soru kalıplarıyla da aramalara yanıt verebilmekti.



Ancak şirket bazı sorulara basit ya da kesin bir yanıt sunmanın zor olduğunu kabul ediyor.

İşte Jeeves'in yanıt veremediği 10 soru:



1. Hayatın anlamı ne?

2. Tanrı var mı?

3. Sarışınların hayatı daha mı eğlenceli?

4. En iyi diyet hangisi?

5. Orada kimse var mı?

6. Dünyanın en ünlüsü kim?

7. Aşk nedir?

8. Mutluluğun sırrı nedir?

9. Tony Soprano öldü mü?

10. Ne kadar yaşayacağım?



