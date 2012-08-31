Sarışınların çekiciliği ispatlandı

Londra Metropolitan Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın sonuçları sarışın olmayan kadınları kızdıracağa benziyor çünkü çalışmanın sonuçlarına göre erkekler sarışın kadınları çekici buluyor.

Çalışmanın sonuçlarına göre erkekler en çok karşısındakileri küçümseyen kahkahalar atan kadınları itici buluyor.

Çalışmayı gerçekleştiren ekibin lideri Psikolog Dr. Simon Moore her beş erkekten birinin kadınlarda ilk olarak gözlere baktığını belirtti.

Araştırmaya katılan erkeklerin sadece %3’ü manken fiziğinde kadınları hoş bulduğunu söylerken erkeklere göre kıvrımlı hatlar ‘’mükemmel’’ ölçülerden daha çekici.

Dr. Moore,‘’Erkekler tercihleriyle ilgili daha gerçekçiler, özellikle mankenlerin, meslekleri gereği sahip olduğu vücutların gerçek olmadığını düşünüyorlar.’’ dedi.

İçgüdülerimiz bizi yönlendiriyor

Bilim insanları tercihler üzerinde yaptıkları çalışmalarda gülümsemenin ve gözlerin mutlu bir hayat, kıvrımların ise doğurganlıkla eşleştirildiğini söyledi.

Dr Moore,‘’Her şey evrimimizle ilgili, hormonlarımız bize nelere dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor’’ dedi.

Kriterlerimizi oluşturuken, asıl amacımızın stresten uzak ve destekleyici partnerler bulmak olduğunu belirten Dr. Moore, tercihlerimizde içgüdüsel olarak fiziksel özelliklerden yardım aldığımızı belirtti.