Amerika'da bir firma efsaneleşmiş aptal sarışın stereotipinden yola çıkarak ilginç bir aksesuar piyasaya sürdü: Sarışınlar için bilgisayar klavyesi!



İlk başlarda birkaç arkadaş tarafından sadece eğlence olsun diye ortaya atılan bu fikir öylesine olumlu karşılanmış ki sonunda komik ama bir o kadar da tartışma yaratan bir bilgisayar klavyesi çıkıvermiş. İlk örnekleri Rusya'da görülen bu klavye geçtiğimiz sene bu kadar sükse yaratmamıştı; fakat birkaç Amerikalı tarafından İngilizceleştirip Amerika'da piyasaya sürülünce ortalık birbirine giriverdi.



Tek dokunuşla tam bir eğlence makinesine dönüşebilen "Keyboard For Blondes", sarışınların hayatını kolaylaştırmak için geliştirilmiş. Bu nedenle de renginin şeker pembesi olmasına şaşmalı. Kolay mesajlaşma için özel ayarlanmış tuşların da bulunduğu klavye aynı zamanda konuşuyor!



İşte üzerinde özel kısaltmalar bulunan tuşlarla narin parmakları yormaya gerek kalmadan, tek dokunuşla verilebilecek mesajlar:



ALI: Absolutely love it (Bayıldım buna)

ROI: Relaxing on island (Adada yorgunluk atıyorum)

PT: Party time (Parti zamanı!)

SOS: Shoes on sale (Satılık ayakkabı)

ZZZD: Boring date (Sıkıcı Randevu)

IDK: I don't know (Bilmiyorum)

NBF: New boyfriend (Yeni sevgili)



ve en bilindik tuşların yerini bakın neler almış:



ESC: NO (Hayır)

Tab: Useless Key (Gereksiz tuş)

Caps Lock: WARNING! size XXL letters (Dikkat! XXL beden harfler)

Shift: Smart Blonde Button (Zeki sarışın butonu)

Space: I need my space (Alana ihtiyacım var)

Delete: Eraser (Silgi)

/: Divide by (Bölü)

X: Timez (Kere)

-: Minus (Eksi)

+: plus (Artı)

Enter: OK! (Tamamdır)

Enter: YES! I Want it! (Evet! İstiyorum!)



Sarışınların matematikle ne işi olur diyerek rakamların yerleri oyun zarını andıracak şekilde tasarlanmış. Bu kısımda zengin sarışın stereotipinin şans oyunlarına düşkünlüğüne inceden gönderme yapılmış olmalı. Bunlara ek olarak, dolar işaretini tuşlarsanız para sayma makinasının sesini, geri tuşunda "oops" sesini, rakamlara bastığınızda ise müzik notalarını duyuyorsunuz. Bu eğlenceli klavyede daha birçok sürpriz sizleri bekliyor. Bu arada işlev açısından normal bir bilgisayar klavyesinden hiçbir farkı yok. İlgilenenler için belirtelim, klavye yurt dışında 50 dolardan satışa sunuldu.