-''SARIŞINLAR'' BU FESTİVALDE BULUŞACAK ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - Ekonomik krizden etkilenen Letonya halkına moral vermek amacıyla ilk kez 2009 yılında yapılan ''Sarışınlar Festivali'' üçüncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. Riga kentinde 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivale katılmak isteyenler için Türkiye'den de turlar düzenleniyor. Prontotour Pazarlama Müdürü Sarp Özkar, yaptığı açıklamada, festivalin her yıl Mayıs ayının sonunda binlerce sarışını bir araya getirdiğini söyledi. Festivalin amacının Letonya turizmine katkıda bulunmak olduğunu belirten Özkar, ''Festivalden elde edilen gelirle engelli çocuklara Riga kenti içinde ve Letonya'nın diğer şehirlerinde özel oyun parkları ve yaşam alanları yapılıyor'' dedi. Letonya'nın ulusal havayolu şirketi Airbaltic'in de destek amacıyla festival zamanı 70 ülkeye direkt uçuş yaptığını anlatan Özkar, ''İlk kez 2009'da sadece yürüyüş şeklinde yapılan gösteri 2010 yılında biraz daha büyüyerek ses getirdi. Bu yıl da festival havasına büründü. Avrupa'nın birçok ülkesinden sarışınların bir araya gelmesi, festival fikrinin kendiliğinden doğmasını sağladı. Letonya haricinde İngiltere, Belçika, Danimarka, Hollanda, Almanya, Rusya ve diğer Baltık ve İskandinav ülkeleri ve hatta Amerika'dan bile festivale katılım oluyor'' diye konuştu. Festivali düzenleyen 2008 Kainat güzeli Marika Gederte'nin Letonya'da çok tanınan bir iş kadını olduğunu kaydeden Özkar, şöyle devam etti: ''Gederte'nin amacı festivali karnaval haline getirerek dünya çapında tanınırlığını sağlamak. Festivale katılan sarışınların çoğu manken ve ünlü kişiler. Seyirciler de haliyle bu ünlülerin hayranlarından oluşuyor. Tüm gün boyunca birbirinden güzel sarışınlar festival için hazırlanan pembe kıyafetleriyle birçok etkinliğe katılıyor. Letonya Sarışınlar Birliği tarafından organize edilen etkinliğe katılacak sarışanlarda doğal veya yapay şartı aranmıyor ancak herkesin pembe kıyafet giymesi isteniyor.'' -''MARILYN MONROE'YA EN ÇOK BENZEYEN SARIŞIN YARIŞMASI''- Festivalin en ilgi çeken etkinliklerinden birinin ''Marilyn Monroe'ya En Çok Benzeyen Sarışın'' yarışması olduğunu belirten Özkar, ''Bunun haricinde çocuklar için aktiviteler, kampın çocuk prensesi yarışması, su üzerinde Formula 2 Grand Prix ve gece kulübünde parti gibi eğlencelere bilet satılıyor. Gelir ise engelli çocuklara yararına kullanılıyor'' dedi. Özkar, festivale ait özel kostümler, ayakkabılar, tokalar, peruklar ve hediyelik eşyaların satışından da yardım fonuna ciddi katkılar sağlandığını kaydetti. Letonya'nın Riga kentinde gerçekleştirilecek bu sıra dışı festival için Türkiye'den de turlar düzenlendiğini bildiren Özkar, 26-29 Mayıs tarihlerini içeren tur paketinin 599 avrodan başlayan fiyatlarla satıldığını söyledi. Özkar, tur programına 3 gece 4 yıldızlı otelde konaklama, gidiş-dönüş uçak bileti, Riga şehir turu, Türkçe rehberlik hizmetleri ve festival ziyaretinin dahil olduğunu sözlerine ekledi.