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Kültür-Sanat

Sarışın Sandra yine güldürecek

Ünlü aktris Sandra Bullock, başrolünü Bradley Cooper'la paylaştığı yeni filmi 'All About Steve' ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

08 Eylül 2009 03:00

Ünlü aktris Sandra Bullock, başrolünü Bradley Cooper'la paylaştığı yeni filmi 'All About Steve' ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bullock, bu film için sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekiyor.

Amerika'da 4 Eylül'de vizyona girecek olan 'All About Steve' filmiyle gündemde olan Sandra Bullock, film için yıllardır kahverengi olan saçlarını sarıya boyattı. Bu yıl kendini tamamen kariyerine odakladığını söyleyen Bullock'a rol arkadaşı Bradley Cooper da övgüler yağdırıyor. "O, filmdeki kadından çok daha güzel bir kadın. Gerçek hayatta ne kadar komik olduğunu anlatamam" diyen Cooper, daha ikinci görüşmelerinde ortaya harika bir filmin çıkacağını anladığını söylüyor.

Cooper, "Sandra insanı sette çok rahatlatan bir aktris. Onunla film çekmekten büyük keyif aldım" diyor. Filmde, bir haber kameramanı ve ona olan aşkını göstermek için çaba harcayan Mary'nin hikayesi anlatılıyor.

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