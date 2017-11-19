Sarıoğlan’da trafik kazası: 5 ağır yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Sarıoğlan İlçesi\'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Kayseri-Sivas karayolunun 45\'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon kontrolünü yitiren 41 yaşındaki Ahmet Güçlü yönetimindeki 38 HK 127 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı ve yolun karşısındaki şeride geçti. Kazada aynı araçta bulunan 30 yaşındaki Birgül Güçlü, 52 yaşındaki Mehmet Güçlü, 50 yaşındaki Emine Güçlü, 45 yaşındaki Nazime Uçar ile Havanur Uçar ağır yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelerde tedavi altına aldı.

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