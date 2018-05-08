Sarımsaklı'da, Nikita Deresi'nin kirli suları vidanjörle çekiliyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi\'nde, sanayi atıkları dolayısıyla deniz kirliliğine neden olan Nikita Deresi\'nin ıslah çalışmaları kapsamında, kirli sular vidanjör ile çekiliyor. Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan, sanayinin gelişmesine karşı olmadıklarını belirterek, “Ancak sanayi gelişirken doğaya saygılı davranmak zorundadır. Ayvalık\'ın gerçek çözümlere ihtiyacı vardır” dedi.

Ayvalık’ta sanayi atıkları nedeniyle 5 yıl önce toplu balık ölümlerinin yaşandığı, sudaki arsenik oranı yüksek çıkan Nikita Deresi\'nde ıslah çalışmalarına başlandı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın girişimi sonrasında, DSİ 25\'inci Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi tarafından vidanjörler ile kirli su çekiliyor. DSİ mühendisi gözetiminde 5 vidanjör ile süren çalışmalarla, deredeki kirli su denize akmadan deşarj edilmeye çalışılıyor. Çekilen kirli sular, Küçükköy atık su arıtma tesisine götürülüyor. Dereden günde ortalama 400 ton su çekildiği bildirildi.

Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, “Yapılan çalışma oradaki kötü kokuyu önlemek ve atığın denize karışmasını engellemek. Yaz sezonu gelmeden o kokuyu giderelim. Dere dibindeki o kirli tabakayı alalım istiyoruz” dedi.

‘ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK’

2 yıl önce hazırlanan Nikita Deresi ıslah projesinde geçen yıl Aralık ayında yapılan ihalenin iptal edildiğini, gelecek aylarda yenilenmesi için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen DSİ 25\'inci Bölge Müdürü Rahmi Şahin, kapsamlı bir ıslah projesinin gündemde olduğunu ve çalışmaların süreceğini söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer ise “Bir an önce ıslah projesi uygulanması gerekiyor. Yılların ayıbı. Bu ayıptan kurtulmamız lazım” diye konuştu.

\'KURBAĞALAR BİLE YOK OLDU\'

Eskiden Nikita Deresi\'nden küçükbaş hayvanların su içebildiğini anlatan Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan ise şu anda kurbağaların bile yaşamadığını belirterek, “Küçükköy merası olan Nikita Deresi çevresinde bir zamanlar koyunlar su içer, çobanlar koyunlarını orada yıkardı. Şimdilerde kurbağaların bile yok olduğu bir dereye dönüştü. Kendi başına bir değer olan Nikita Deresi, bırakın değer olmayı, çevresine zarar veren, Sarımsaklı denizini kirleten bir yapıya dönüştü. Sanayinin gelişmesine tabii ki karşı değiliz. Ancak sanayi gelişirken doğaya saygılı davranmak zorundadır. Ayvalık\'ın gerçek çözümlere ihtiyacı vardır” dedi.



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