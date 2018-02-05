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Sarımsaklı Plajı'na dökülen Nikita Deresi'ndeki kirliliğe önlem alınıyor

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR  Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)'nce, ünlü Sarımsaklı Plajı'na dökülün Nikita Deresi'nde inceleme başlatıldı

05 Şubat 2018 16:30

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR  Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)\'nce, ünlü Sarımsaklı Plajı\'na dökülün Nikita Deresi\'nde inceleme başlatıldı. İncelemede, zeytin işletmelerinin suyunu kontrolsüzce boşaltması nedeniyle dere yatağında kirlilik oluştuğu tespit edildi.

BASKİ Genel Müdürü Talat Özen,  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Yüksel\'in da aralarında bulunduğu bir heyet ile derenin Sarımsaklı Plajı\'na deşarj olduğu noktada incelemelerde bulundu. İncelemede, oluşan kirliliğin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirlerin konuşulduğu belirtildi.

ATIK KONTROLÜ İÇİN ÖNLEM ALINACAK

Ayvalık’ta bulunan Sarımsaklı sahilinde Nikita Deresi\'ne  zeytin İşletmelerinin suyunun kontrolsüz olarak deşarj edilmesiyle ilgili dere yatağında oluşan kirlilik heyetçe tespit edildi ve kirliliğe neden olan fabrikaların, atık suyu kontrolünün nasıl sağlanacağı tartışıldı. Önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir toplantı planlanarak toplantıya kirliliğe sebep olan firmalarında davet edilmesi kararlaştırıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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