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Yaşam

Sarımsak tarlasından 10 milyon dolar çıktı

Güney Kore polisi bir sarımsak tarlasında gömülü 10 milyon dolar tutarında Kore vonu buldu.

12 Nisan 2011 03:00


T24- Güney Kore polisi bir sarımsak tarlasında gömülü 10 milyon dolar tutarında Kore vonu buldu.

Paranın, internet üzerinde yasa dışı kumar oynatan ve biri hapiste olan iki kardeşe ait olduğu belirtiliyor.

Kayınbiraderlerinin bu kişilere parayı tarlaya gömmeye yardımcı olduğu fakat daha sonra bir miktarını çaldığı söyleniyor.

Polise göre, adı sadece Lee olarak açıklanan 52 yaşındaki kayınbireder ülkenin güneybatısındaki Gimje'de bir sarımsak tarlası satın aldı.

Kumar oynatan kardeşler polis tarafından sıkıştırılmaya başlanınca, Lee'den parayı saklaması için yardım istedi.


'Hırsına yenik düştü'


Lee gece gündüz çalışarak, kaplara doldurduğu parayı tarlaya gömdü.

Ancak Lee daha sonra polisin ifadesine göre "hırsına yenik düşerek", kardeşlere haber vermeden paranın yaklaşık 350 bin dolarını aldı.

Lee parayı tarlada kendisine yardımcı olan bir işçinin çaldığını öne sürdü. Bu işçi de haksız yere suçlandığını öne sürerek polise gitti.

Tarlada bulunanlara ek olarak kumar çetesinin ev ve arabalarında da para bulunduğü belirtiliyor.

Polis Lee hakkında tutuklama emri çıkarılacağını açıkladı.

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